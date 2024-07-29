الأولمبية الدولية تصدر بيانا بشأن أزمة حفل افتتاح أولمبياد باريس

الشارقة - اميمة ياسر - أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانًا رسميًا رحبت فيه بالتوضيح الذي قدمته اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حول حفل افتتاح البطولة المقامة في باريس.

وقالت اللجنة المنظمة إنه لم تكن هناك أي نية أبداً لإظهار عدم الاحترام تجاه أي جماعة أو معتقد ديني، مؤكدين أن هدفهم من حفل الافتتاح كان دائمًا الاحتفال بالمجتمع والتسامح.

وأضافت اللجنة المنظمة أنه إذا تعرض أي شخص للإهانة من مشاهد معينة فهذا غير مقصود على الإطلاق وهم آسفون.

وأثار حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 غضب البعض بسبب الربط بين الأمور الدينية والسخرية منها، وهو ما لم يقبله المعترق الديني حول العالم أجمع.