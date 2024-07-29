الرياح والحرارة المرتفعة تؤججان الحريق الضخم في كاليفورنيا

ابوظبي - سيف اليزيد - واصلت فرق الإطفاء في كاليفورنيا جهودها الرامية للسيطرة على حريق ضخم اندلع في شمال الولاية قبل أربعة أيام وأجّجته الأحد رياح عاتية ودرجات حرارة مرتفعة، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت وكالة "كال فاير" التابعة للولاية إنّ "بارك فاير" الذي أصبح أحد أكبر الحرائق المسجّلة على الإطلاق في تاريخ هذه الولاية الواقعة غربي الولايات المتحدة التهم حتى مساء الأحد أكثر من 144,500 هكتار من المساحات الخضراء.

و"بارك فاير" الذي اندلع قرب بلدة تشيكو يصبح بذلك سابع أكثر الحرائق تدميراً في تاريخ الولاية.

وأحرزت فرق الإطفاء بعض النجاح يوم السبت، مستفيدة في ذلك من تراجع قوة الرياح وانخفاض درجات الحرارة، فتمكنت من السيطرة على الحريق بنسبة 12%، بحسب الوكالة.

لكنّ الأحوال الجوية مالت الأحد لصالح الحريق إذ ارتفعت درجات الحرارة واشتدّت قوة الرياح، وفقاً للوكالة.

وتسبّب الحريق حتى الآن بإجلاء 4200 شخص من مقاطعة بوتي.