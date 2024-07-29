درجة الحرارة تتجاوز الـ 40 في اليابان

ابوظبي - سيف اليزيد - تجاوزت درجة الحرارة 40 درجة مئوية في مقاطعة شيزوكا بوسط اليابان، صباح اليوم الاثنين، وفقاً لما أوردته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

ويقول مسؤولو الأرصاد الجوية في اليابان، إن نظام الضغط العالي يجلب طقساً مشمساً إلى غرب وشرق البلاد، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة منذ الصباح.

وقد بلغت درجة الحرارة بمدينة هاماماتسو في شيزوكا 40.2 درجة مئوية. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة خلال فترة النهار إلى 41 درجة في هاماماتسو وإلى 40 درجة في مدينة كوماجايا بمقاطعة سايتاما ومدينة كوفو بمقاطعة ياماناشي ومدينة مايباشي بمقاطعة جونما.

وتم إصدار تحذيرات من الإصابة بضربات الشمس في 38 من أصل 47 مقاطعة. كما ينصح الأفراد باتخاذ تدابير وقائية شاملة، تتضمن تجنب الخروج غير الضروري وعدم التردد في استخدام مكيفات الهواء وشرب السوائل بصورة متكررة.