المندوبية الدائمة لدولة فلسطين تستقبل سفير العراق ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك سفير جمهورية العراق بمصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السيد قحطان خلف.

وخلال اللقاء أكد على ضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية خاصة ما يتعلق بإدراج المنظمات اليهودية المتطرفة على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، ومقاطعة 97 شركة عاملة في المستوطنات الإسرائيلية، واعلان قائمة العار للشخصيات الاسرائيلية التي تبث خطاب التحريض على الإبادة الجماعية، وأكد السفيران على ضرورة دعم الدول العربية للقضية الفلسطينية بمنظار مختلف والانتقال من اللغة إلى الفعل وإلى إجراءات الضغط على إسرائيل لوقف جرائمها خاصة عقب القرار الإستشاري لمحكمة العدل الدولية.

ومن جهته، أكد سفير العراق أن القمة العربية 34 المقبلة التي ستعقد في بغداد ستكون قمة داعمة لفلسطين بإعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد أعرب السفير العكلوك عن تقديره للدعم الذي تقدمه العراق على المستوى السياسي والمالي والإقتصادي، كما تم الإتفاق على ضرورة التنسيق في المرحلة المقبلة للتحضير لعقد القمة العربية 34 بالعراق.

حضر اللقاء من مندوبية فلسطين كل من مستشار أول تامر الطيب، والمستشار جمانة الغول.