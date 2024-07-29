إذاعة الجيش الإسرائيلي: الشرطة العسكرية توقف 9 جنود للتحقيق معهم في تهم تعذيب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم أن الشرطة العسكرية أوقفت 9 جنود من معسكر سديه تيمان للتحقيق معهم بتهم تعذيب.

وأفادت الإذاعة أن الجنود المحتجزين يواجهون اتهامات بممارسة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية ضد معتقلين فلسطينيين. وأكدت الشرطة العسكرية أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث وضمان محاسبة المتورطين.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نحن نأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد. أي سلوك ينتهك حقوق الإنسان والقوانين العسكرية غير مقبول على الإطلاق، وسنتخذ الإجراءات المناسبة لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال."

وأشار المتحدث إلى أن الجيش الإسرائيلي يلتزم بمعايير صارمة تتعلق بمعاملة المعتقلين وضمان احترام حقوق الإنسان في جميع الظروف.

وأثارت هذه الأخبار ردود فعل غاضبة من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي طالبت بإجراء تحقيق مستقل وشامل في هذه الانتهاكات وضمان عدم تكرارها.

وقال ممثل عن إحدى منظمات حقوق الإنسان: "يجب أن تكون هناك شفافية كاملة في التحقيقات، ويجب محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال الشنيعة. لا يمكن أن يكون هناك تهاون في مواجهة هذه الجرائم ضد الإنسانية."

حرب كلامية .. تركيا تحذير نتنياهو من مصير هتلر

وجهت تركيا، الاثنين، تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مصير الزعيم النازي أدولف هتلر، وذلك في إطار حرب كلامية اندلعت على إثر تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإمكانية التدخل في الحرب المندلعة في غزة، حسب ما نشرت إكسترا نيوز.

وقالت وزارة الخارجية التركية على منصة "اكس": "كما انتهت الإبادة الجماعية التي ارتكبها هتلر، كذلك سينتهي نتنياهو الذي ارتكب الإبادة الجماعية".

وأضافت: "وكما تمت محاسبة النازيين الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية، فإن أولئك الذين حاولوا تدمير الفلسطينيين سيحاسبون أيضا. الإنسانية ستقف مع الفلسطينيين. لن تدمروا الفلسطينيين".

وزير الخارجية الإسرائيلي

وتأتي هذه التصريحات على خلفية منشور شاركه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال فيه إن "أردوغان يسير على خطى صدام حسين ويهدد بمهاجمة إسرائيل، وعليه تذكر ما حدث هناك وكيف انتهى الأمر".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد الأحد، على أنه يجب على بلاده تعزيز قوتها "من أجل ردع إسرائيل عن ممارساتها ضد الفلسطينيين".

وأضاف أردوغان في لقاء لحزبه: "كما دخلنا إقليم (ناغورني) قرة باغ وليبيا، يمكننا فعل الشيء نفسه مع (هؤلاء)"، في إشارة إلى إسرائيل.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله "لا يوجد شيء يمنع ذلك، فقط علينا أن نكون أقوياء حتى نُقدم على هذه الخطوات".

وصدرت عن أردوغان على مدى الأعوام مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، كما كان من أبرز منتقدي إسرائيل منذ اندلاع الحرب بينها وبين حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر.