المندوبية الدائمة لدولة فلسطين تشارك في أعمال الدورة (٥٤) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية في أعمال الدورة (٥٤) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي انعقدت بمقر جامعة الدول العربية اليوم الاثنين ٢٩ يوليو ٢٠٢٤.

وقد قدم الملحق الدبلوماسي ماهر أسامة مسعود إحاطةً في مستهل مناقشة البنود الخاصة بالقضية الفلسطنية، سلّط فيها الضوء على انتهاكات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني، وممارساتها المنتهكة لأحكام القانون الدولي الإنساني، وشدد على أهمية الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ ١٩-٧-٢٠٢٤ والذي أكد على عدم قانونية السياسات والممارسة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والتي ترقى إلى التمييز والفصل العنصري أبارتهايد، وأن إسرائيل ملزمة بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيكها وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الدول والمنظمات الدولية مُلزَمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود المستمر وغير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة وبعدم تقديم المعونة أو المساعدة في الحفاظ على هذا الوضع.

وقد قدمت دولة فلسطين خلال الدورة المذكورة توصياتها بخصوص البندين الثابتين على جدول أعمالها، وهما: البند الثاني المتعلق بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، والبند الثالث الخاص بالأسرى والمعتقلون العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام، والتي ستُرفع لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وقد مثل دولة فلسطين في أعمال الدورة المذكورة الملحق الدبلوماسي ماهر أسامة مسعود، وبحضور الملحق الدبلوماسي علا عامر الجعب.