حزب الله يستهدف تموضعًا لجنود الاحتلال في موقع الراهب بالصواريخ

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله تموضعًا لجنود العدو في موقع ‏الراهب بالصواريخ الموجهة، وقالت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيانها: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة 15:15 من بعد ظهر ‌‏يوم الإثنين 29-07-2024، تموضعًا لجنود العدو في موقع ‏الراهب بالصواريخ الموجهة. ‏

نتنياهو يزور موقع سقوط الصاروخ في مجدل شمس:

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الإثنين موقع سقوط الصاروخ في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، بعد يومين من الضربة التي اتهمت إسرائيل حزب الله اللبناني بشنها، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.

وأسفر سقوط الصاروخ على ملعب لكرة القدم عن مقتل 12 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و16 عامًا، وإصابة العشرات الآخرين، بحسب السلطات المحلية.

وكان أعضاء مجلس الوزراء الأمني ​​المصغر قد قاموا خلال اجتماع لهم أمس الأحد، بتفويض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتحديد "نوع" و"توقيت" الرد الإسرائيلي على هجوم حزب الله.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد في وقت سابق اليوم، أن الهجوم الصاروخي لحزب الله على مجدل شمس، يستحق الرد.

صاروخ إيراني الصنع:

يذكر أن إسرائيل اتهمت حزب الله بالمسؤولية عن الضربة الصاروخية على بلدة مجدل شمس في الجولان، السبت، متعهدة بالرد السريع.

ولفتت إلى أن الصاروخ سقط على ملعب كرة قدم في مجدل شمس التي تقطنها غالبية درزية، كما كشف الجيش الإسرائيلي أن صاروخاً إيراني الصنع يحمل رأساً حربياً يزن 50 كلغ، أطلقه حزب الله على مجدل شمس.

غير أن حزب الله نفى المسؤولية عن الهجوم.



