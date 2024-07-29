وزارة الصحة في غزة: القطاع منطقة وباء لشلل الأطفال

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، إن قطاع غزة منطقة وباء لشلل الأطفال، بعد تدهور الحالة الصحية في القطاع.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان لها عبر حسابها: بعد سنوات طويلة من استئصال مرض شلل الأطفال في فلسطين، ونتيجة الحالة المزرية التي وصل إليها سكان قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي تسبب في حرمان السكان من المياه الصالحة للاستخدام، وتدمير البنية التحتية للصرف الصحي، وتكدس الاف أطنان القمامة، وانعدام الامن الغذائي، وتكدس السكان في أماكن النزوح القهري، تم اكتشاف وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال من نوع CVPV2 في مياه الصرف في محافظتي خان يونس والوسطى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن قطاع غزة منطقة وباء لشلل الأطفال، الأمر الذي يشكل تهديدا صحيا لسكان قطاع غزة والدول المجاورة وانتكاسة لبرنامج استئصال شلل الأطفال عالمياً".

برنامج مكافحة وباء شلل الأطفال

ولفتت إلى أن برنامج مكافحة وباء شلل الأطفال الذي أطلقته وزارة الصحة بالشراكة مع المؤسسات الدولية المعنية وخاصة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، لن يكون كافيا ما لم يكن هناك تدخل فوري بإنهاء العدوان وإيجاد حلول جذرية لمشكلة انعدام المياه الصالحة للشرب ووسائل النظافة الشخصية من منظفات ومطهرات وإصلاح شبكات مياه الصرف الصحي وترحيل أطنان القمامة والنفايات الصلبة.