عاجل.. قنص جندي صهيوني في بني سهيلا شرق مدينة خانيونس

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن مقاتلو سرايا القدس من قنص جندي صهيوني في محور التقدم بني سهيلا شرق مدينة خانيونس.

وكانت أعلنت قبل قليل المقاومة الفلسطينية، عن حدث أمني في محور التقدم بني سهيلا شرق مدينة خانيونس.

حماس تكشف ما نقله الوسطاء عن اجتماع روما:

قالت حركة حماس إنها استمعت للوسطاء عمّا جرى أخيرًا في اجتماع روما، حول مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مما يشير إلى أن نتنياهو عاد للمماطلة والتهرب من الوصول للاتفاق.

وقالت حماس في بيانها: من الواضح من خلال ما نقله الوسطاء أن نتنياهو عاد من جديد لاستراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب من الوصول إلى اتفاق من خلال وضع شروط ومطالب جديدة، فيها تراجع عمّا نقله الوسطاء على أنه ورقة “إسرائيلية”، التي كانت جزءًا من مشروع بايدن ولاحقًا قرارًا لمجلس الأمن الدولي.