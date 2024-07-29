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السفير المطيري: فلسطين على رأس أولوياتنا في ظل انتهاكات قوات الاحتلال متجاهلة كافة المواثيق

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ياسر رشاد - القاهرة - قال  السفير جلال المطيري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، إن اللجنة ستعمل جاهدة على مواصلة العمل على رفعة منظومة حقوق الإنسان العربية، مشيدا بالجهود العربية في هذا الاطار.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاعمال الدورة 54 للجنة حقوق الانسان العربية، المنعقد اليوم الاثنين، بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية تبقى على رأس أولويات عمل اللجنة، في ظل الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال متجاهلة كافة المواثيق الدولية، مشيرا إلى الحكم الذي اصدرته محكمة العدل الدولية والذي مازال الاحتلال يتجاهله.
وأشاد بكفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال مؤكدا أن الامل مازال موجود في تحقيق أهداف الفلسطينيين المشروعة وعلى رأسها بناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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