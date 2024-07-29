هيئة الطيران المدني الأردني تعلق رحلاتها إلى بيروت كإجراء احترازي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة الطيران المدني الأردني عن تعليق رحلات شركات الطيران الوطنية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك كإجراء احترازي نتيجة تقييم للمخاطر.

وذكرت الهيئة في بيان رسمي أنها اتخذت هذا القرار بناءً على تقييم دقيق للوضع الأمني والظروف المحيطة، بهدف ضمان سلامة الركاب والطائرات. وأكدت الهيئة أنها تتابع الوضع عن كثب وستقوم بمراجعة قرار التعليق بناءً على التطورات المستقبلية.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل مع شركات الطيران المتأثرة لتقديم الدعم اللازم للمسافرين، بما في ذلك إمكانية تعديل أو استرداد التذاكر. وأكدت الهيئة التزامها بأعلى معايير السلامة والأمن في كافة عمليات الطيران.

هذا القرار يأتي في ظل الأوضاع فى لبنان بين حزب الله واسرائيل ، ويعكس حرص الهيئة على ضمان أقصى درجات الأمان في الرحلات الجوية.

بن غفير يطالب المدعية العسكرية برفع يدها عن الجنود بعد اقتحام معسكر سديه تيمان

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المدعية العسكرية برفع يدها عن جنود الاحتياط المتورطين في اقتحام معسكر سديه تيمان.

جاءت تصريحات بن غفير بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها المعسكر، حيث أكد أنه يجب منح الجنود الدعم الكامل وعدم محاسبتهم على تصرفاتهم في الظروف الراهنة. وأضاف بن غفير: "إنه من غير المقبول أن يتم التضحية بالجنود الذين يحمون دولتنا في ظروف صعبة ومعقدة".

من جهتها، لم تصدر المدعية العسكرية أي تعليق رسمي حتى الآن حول مطالب بن غفير، فيما يتوقع أن تثير تصريحاته جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن اقتحام معسكر سديه تيمان أثار موجة من الانتقادات والجدل حول تعامل الجيش الإسرائيلي مع الجنود وأهمية مراعاة الضغوط النفسية التي يواجهونها.

الشرطة البريطانية: عدد من المصابين في حادث طعن بمدينة ساوثبورت شمال غربي بريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية عن إصابة 8 أشخاص في حادث طعن وقع في مدينة ساوثبورت شمال غربي بريطانيا. وأكدت السلطات أن الجاني تم القبض عليه، وتمت مصادرة سكين كانت بحوزته.

وقال متحدث باسم الشرطة: "تم القبض على الجاني ومصادرة السكين التي استخدمت في الحادث. هناك ضحايا تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكن لا يوجد تهديد أوسع للجمهور في هذه المرحلة."

وأضاف المتحدث أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث ودوافع الجاني. وأكدت الشرطة أنها تتعامل مع الحادث بجدية بالغة وتعمل على تأمين المنطقة وضمان سلامة السكان.

وأوضح المتحدث: "نطلب من المواطنين التعاون مع الشرطة وتقديم أي معلومات قد تساعد في التحقيق. نتفهم أن الحادث قد يثير قلق المجتمع، لكن نؤكد أن الوضع تحت السيطرة."

وأشار المتحدث إلى أن الأجهزة الأمنية تم نشرها في المنطقة لضمان عدم حدوث أي تصعيد إضافي ولتقديم الدعم اللازم للمصابين وأسرهم.