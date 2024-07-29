دعوات دولية لمغادرة لبنان تحسبًا للرد الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - نصحت أميركا، اليوم الاثنين، مواطنيها بمغادرة لبنان قبل بدء أي أزمة فيما دعت ألمانيا مواطنيها إلى مغادرة الدولة الشرق أوسطية "بشكل عاجل"، بسبب التوتر المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله.

ووفقًا لمنشور على حساب السفارة في منصة "إكس"، نصحت السفارة الأميركية في بيروت مواطنيها "بمغادرة لبنان قبل بدء أي أزمة".

وجاء في رسالة من مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية رينا بيتر، نشر على إكس "تذكير للمواطنين الأميركيين في لبنان بالتسجيل في برنامج STEP وتوصيات الاستعداد الأخرى للحفاظ على سلامتكم وسلامة أحبائكم".

مغادرة لبنان

ومن جهتها، دعت ألمانيا مواطنيها إلى مغادرة لبنان بشكل عاجل خوفا من التعرض للأذى، وحثت جميع الأطراف على "منع التصعيد".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين "ننصح الرعايا الألمان بمغادرة لبنان بشكل عاجل".

كما حث إيطاليا أيضاً رعاياها على مغادرة الأراضي اللبنانية حرصا على سلامتهم.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن برلين تدعو جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط، خاصة إيران، إلى منع حدوث تصعيد بعد الهجوم الصاروخي على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل الذي أدى إلى مقتل 12 شخصا في مطلع الأسبوع.

تحذيرات وتوصيات

وقبل ذلك، أصدرت سفارة الولايات المتحدة في بيروت، أمس الأحد، تحذيرات وتوصيات لرعاياها الراغبين في السفر إلى لبنان، وذلك وسط التوترات الإقليمية المتزايدة التي عطلت جداول رحلات جوية.

ودعت السفارة، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، الأميركيين المسافرين إلى لبنان إلى ضرورة التأكد من مواعيد رحلاتهم، والبقاء متيقظين، باعتبار أن مسارات الرحلات قد تتغير دون إشعار مسبق.

وقال البيان إن البيئة الأمنية في لبنان تظل "معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة"، مضيفا: "تذكّر السفارة الأميركية المواطنين الأميركيين بمراجعة تحذير السفر الحالي، الذي يحثهم بشدة على إعادة النظر في السفر إلى لبنان".