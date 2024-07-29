ماذا طلب "بن غفير" من المدعية العسكرية بعد اقتحام معسكر سديه تيمان؟

ياسر رشاد - القاهرة - طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المدعية العسكرية برفع يدها عن جنود الاحتياط المتورطين في اقتحام معسكر سديه تيمان.

جاءت تصريحات بن غفير بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها المعسكر، حيث أكد أنه يجب منح الجنود الدعم الكامل وعدم محاسبتهم على تصرفاتهم في الظروف الراهنة. وأضاف بن غفير: "إنه من غير المقبول أن يتم التضحية بالجنود الذين يحمون دولتنا في ظروف صعبة ومعقدة".

من جهتها، لم تصدر المدعية العسكرية أي تعليق رسمي حتى الآن حول مطالب بن غفير، فيما يتوقع أن تثير تصريحاته جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن اقتحام معسكر سديه تيمان أثار موجة من الانتقادات والجدل حول تعامل الجيش الإسرائيلي مع الجنود وأهمية مراعاة الضغوط النفسية التي يواجهونها.

الشرطة البريطانية: عدد من المصابين في حادث طعن بمدينة ساوثبورت شمال غربي بريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية عن إصابة 8 أشخاص في حادث طعن وقع في مدينة ساوثبورت شمال غربي بريطانيا. وأكدت السلطات أن الجاني تم القبض عليه، وتمت مصادرة سكين كانت بحوزته.

وقال متحدث باسم الشرطة: "تم القبض على الجاني ومصادرة السكين التي استخدمت في الحادث. هناك ضحايا تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكن لا يوجد تهديد أوسع للجمهور في هذه المرحلة."

وأضاف المتحدث أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث ودوافع الجاني. وأكدت الشرطة أنها تتعامل مع الحادث بجدية بالغة وتعمل على تأمين المنطقة وضمان سلامة السكان.

وأوضح المتحدث: "نطلب من المواطنين التعاون مع الشرطة وتقديم أي معلومات قد تساعد في التحقيق. نتفهم أن الحادث قد يثير قلق المجتمع، لكن نؤكد أن الوضع تحت السيطرة."

وأشار المتحدث إلى أن الأجهزة الأمنية تم نشرها في المنطقة لضمان عدم حدوث أي تصعيد إضافي ولتقديم الدعم اللازم للمصابين وأسرهم.

وسائل إعلام إسرائيلية: محتجون إسرائيليون يقتحمون معسكر سديه تيمان بعد التحقيق مع جنود متهمين بتعذيب أسرى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجموعة من المحتجين الإسرائيليين اقتحمت معسكر سديه تيمان اليوم، وذلك عقب الإعلان عن التحقيق مع 9 جنود متهمين بتعذيب أسرى فلسطينيين.

وذكرت التقارير أن المحتجين، الذين كانوا يعبرون عن غضبهم من الاتهامات الموجهة إلى الجنود، قاموا بالدخول إلى المعسكر رغم الإجراءات الأمنية المشددة. ورفع المحتجون لافتات تطالب بالإفراج الفوري عن الجنود ووقف التحقيقات ضدهم.

وقال أحد المحتجين: "هؤلاء الجنود يدافعون عن أمننا ويخاطرون بحياتهم لحمايتنا. نحن هنا لدعمهم والوقوف ضد أي محاولات لتجريمهم على أفعال قاموا بها في سياق مهامهم العسكرية."

وأضافت وسائل الإعلام أن قوات الأمن داخل المعسكر حاولت احتواء الموقف وإخراج المحتجين دون وقوع أي اشتباكات. وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة لمنع تكرار الحادث.

وكانت الشرطة العسكرية قد أعلنت في وقت سابق عن توقيف 9 جنود من معسكر سديه تيمان للتحقيق معهم بتهم تعذيب أسرى فلسطينيين، مما أثار جدلاً واسعاً في المجتمع الإسرائيلي وأدى إلى انقسام الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه الإجراءات.