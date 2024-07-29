عاجل.. حدث أمني في بني سهيلا شرق خانيونس

ياسر رشاد - القاهرة - قال إعلام المقاومة الفلسطينية، إن حدثًا أمنيًا في بني سهيلا شرق خانيونس.

وأفادت وسائل عبرية، بأن سيارة انفجرت في تل أبيب ووقوع إصابات خطيرة.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

أبو شجاع يشكر الشعبين الفلسطيني والأردني ويوجه رسالة للخونة أصدقاء الاحتلال:

وجه أبو شجاع، قائد كتيبة طولكرم سرايا القدس، رسالة شكر إلى الشعب الفلسطيني والشعب الأردني، لوقوفهم بجانبه وإنقاذه من محاولة الاعتقال، معربًا عن أسفه لبعض الخونة ممن يستخدمهم الاحتلال للإيقاع بأبناء وطنهم.

وقال أبو شجاع، في بيان نشرته كتيبة طولكرم: جماهير شعبنا البطل، القابضين على الجراح رغم شدة الألم، أهلنا في طولكرم وجنين ونابلس وطوباس وقلقيلية أهلنا في الضفة والقطاع وفي الداخل المحتل إلى كل فلسطين ,الى الأردن الشقيق وإلى جميع أحرار العالم في كل مكان، أبعث إليكم برسائلي هذه التي يتخللها الشكر لوقفتكم إلى جانبي حتى نجاني الله من محاولة اعتقال جبانة من بعض أذناب الاحتلال، أسفًا على فلسطيني يخدم الاحتلال ويكون سيفًا له، أسفًا على من ترك السلاح في وجه العدو ليوجهه إلى صدر أبناء جلدته ودينه الذين يضعون أرواحهم على أكفهم في مقاومة الاحتلال، ولن أطيل الحديث لأبعث رسائلي باختصار:

أولًا: إلى كل من اتبع أوامر الضلال بمحاولة قتل أو اعتقال أي شخص مطلوب للاحتلال أن يفكر قليلًا أنه يخدم من في هذا العمل؟

ثانيًا: إلى قادة الأجهزة اللا أمنية سنبقى على خطى الرسول “ص” وعلى خطى الشهداء حتى وإن كلفنا ذلك كل أرواحنا ولن نقف مكتوفي الأيدي وسنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالمقاومة.

ثالثًا: إلى الشرفاء والأحرار أخوتنا في كل مكان وكل تنظيم، أنتم سندنا وعزوتنا ويدًا بيد في وجه الاحتلال وأعوانه على طريق التحرير.

وفي الختام أجدد الشكر والعرفان إلى كل حر وشريف بساند الحالة الوطنية، ويقف في وجه أذناب الاحتلال.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد…