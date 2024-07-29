رسالة مغموسة بالطاعون إلى وزير الداخلية الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت رسالة مغموسة بالطاعون، حالة من الجدل في فرنسا، وتحقق الشرطة الفرنسية في الرسالة المشبوهة الموجهة إلى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ثبتت إيجابية اختبارها للطاعون.

وقد تم اكتشاف الرسالة في مركز فرز البريد بالقرب من مدينة ديجون الفرنسية، وكانت موجهة إلى قاعة بلدية روبيكس، في شمال فرنسا خارج مدينة ليل، حتى ينظر فيها جيرالد دارمانان، وزير الداخلية، حسبما أفاد تقرير لصحيفة «التلغراف» أمس الأحد.

وتم استدعاء الشرطة عندما أثار المغلف غير المختوم، والذي يحمل «نقوشاً» على ظهره، الشكوك بين العمال. واكتشفت الشرطة في المغلف مسحوقاً أسود ورسالة تحتوي على إهانات عنصرية. وكشفت الاختبارات الأولية - التي أجرتها وحدة الشرطة التي تتعامل مع الأمور الكيميائية والبيولوجية والنووية والإشعاعية والمتفجرات - «إيجابية طفيفة للطاعون»، المرض الذي قتل الملايين من الناس في أوروبا خلال العصور الوسطى.

والطاعون تسببه بكتيريا يرسينيا بيستيس. اليوم، انتقاله إلى البشر أكثر شيوعاً من خلال لدغات البراغيث والقوارض أو من خلال التعامل مع حيوان مصاب بالمرض.

إيجابية كاذبة

حذّر مكتب المدعي العام المحلي من أن نتائج الاختبار الأولية قد تكون «إيجابية كاذبة». وقال إن المزيد من التحليلات جارية. ومن المتوقع أن تظهر النتائج الكاملة اليوم الاثنين. وتم إطلاق تحقيق حول الرسالة بتهمة «التشهير والإهانة». لكن هذا قد يتغير اعتماداً على نتائج الاختبار الذي يخضع له المغلف.

والرسالة هي أحدث واقعة تجعل فرنسا متوترة خلال أولمبياد باريس، بعد تخريب خطوط السكك الحديدية للقطارات عالية السرعة قبل ساعات من بدء حفل الافتتاح يوم الجمعة.