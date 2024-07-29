حزب الله يدك منظومة فنية ‏تجسسية في موقع المالكية

ياسر رشاد - القاهرة - دك حزب الله عصر اليوم الإثنين، منظومة فنية تجسسية تم تثبيتها أخيرًا في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.
وقال حزب الله في بيانه: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:20 من بعد ظهر يوم الإثنين 29-07-2024، منظومة فنية تجسسية تم تثبيتها أخيرًا في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.
حزب الله يستهدف تموضعًا لجنود الاحتلال في موقع الراهب بالصواريخ:
استهدف حزب الله تموضعًا لجنود العدو في موقع الراهب بالصواريخ الموجهة.
وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:15 من بعد ظهر يوم الإثنين 29-07-2024، تموضعًا لجنود العدو في موقع الراهب بالصواريخ الموجهة.