حزب الله يدك منظومة فنية ‏تجسسية في موقع المالكية

ياسر رشاد - القاهرة - دك حزب الله عصر اليوم الإثنين، منظومة فنية ‏تجسسية تم تثبيتها أخيرًا في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيانه: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:20 من بعد ظهر ‌‏يوم الإثنين 29-07-2024، منظومة فنية ‏تجسسية تم تثبيتها أخيرًا في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

حزب الله يستهدف تموضعًا لجنود الاحتلال في موقع الراهب بالصواريخ:

استهدف حزب الله تموضعًا لجنود العدو في موقع ‏الراهب بالصواريخ الموجهة.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة 15:15 من بعد ظهر ‌‏يوم الإثنين 29-07-2024، تموضعًا لجنود العدو في موقع ‏الراهب بالصواريخ الموجهة. ‏