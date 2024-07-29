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حزب الله يدك منظومة فنية ‏تجسسية في موقع المالكية

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ياسر رشاد - القاهرة -  دك حزب الله عصر اليوم الإثنين، منظومة فنية ‏تجسسية تم تثبيتها أخيرًا في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.

 وقال حزب الله في بيانه: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:20 من بعد ظهر ‌‏يوم الإثنين 29-07-2024، منظومة فنية ‏تجسسية تم تثبيتها أخيرًا في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

 

حزب الله يستهدف تموضعًا لجنود الاحتلال في موقع الراهب بالصواريخ:

استهدف حزب الله تموضعًا لجنود العدو في موقع ‏الراهب بالصواريخ الموجهة.

 وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة 15:15 من بعد ظهر ‌‏يوم الإثنين 29-07-2024، تموضعًا لجنود العدو في موقع ‏الراهب بالصواريخ الموجهة. ‏

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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