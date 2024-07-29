حزب الحرية: "إيد واحدة" تسهم فى حياة جديدة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عيد عبد الهادى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصرى، أن حملة " إيد واحدة"، والتى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، تأتى فى إطار رؤية الدولة نحو توفير الدعم الغذائى وتوفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية للأسر الأكثر احتياجا فى المناطق المختلفة، مضيفا أنها تعد أولى الحملات التنموية الشاملة تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لدعم وتخفيف على المواطنين من معاناتهم فى ظل ظروف اقتصادية صعبة، وتعزز من قيم التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.



وأوضح عيد عبد الهادى، أن الحملة تعكس مدى التنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة والتعاون بين المجتمع المدنى والحكومة بما يحقق نتائج إيجابية ومستدامة نحو حل مشاكل المواطنين، فإطلاق المبادرات التنموية يحقق التكامل بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى، مضيفا أن الحملة تستهدف دعم مليون ونصف أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، فهى تمثل حياة جديدة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب الحرية المصرى، أن مشاركة المواطنين فى الحملة تعكس مدى الحس الوطنى ومسؤولياتهم تجاه المجتمع، فهذا الوقت التى تشهده المنطقة بأكلمها وله تداعيات وتأثير على الدولة المصرية يتطلب تكاتف جميع القوى والمؤسسات المدنية مع الدولة يدا واحدة وتتكاتف الجهود والعمل الجماعى، لمواجهة تحديات العصر، مؤكدا أن الحملة جاءت استجابة لتلك التحديات وتتضافر فيها الجهود لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية، فمثل هذه المبادرات تعزز من المسؤولية المجتمعية وتعزز الروح الوطنية.