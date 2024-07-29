شكرا لقرائتكم خبر عن "اختر كُلِّيتك" ضمن جهود التحالف الوطنى لدعم طلبة الثانوية العامة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يحرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على مواصلة جهوده لدعم طلاب الثانوية العامة، والتي تجسدت في تقديم الدعم التعليمي خلال امتحانات نهاية العام الدراسي، ومساعدة الطلاب على تحقيق أفضل النتائج في امتحاناتهم النهائية، وذلك من خلال توفير الدعم الأكاديمي والمعنوي اللازم لهم، وتوفير القاعات المكيفة للمراجعة النهائية لطلبة الثانوية العامة.

كما أطلقت مكتبة الإسكندرية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي النسخة الثامنة عشرة من مؤتمر "اختر كُلِّيتك"، وذلك بحضور كوكبة من القادة والخبراء والشباب الطموح.

ويهدف المؤتمر، إلى توجيه طلاب الثانوية العامة نحو اختيار التخصص الجامعي المناسب، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستقبلية واعية.

وشهد حفل الافتتاح حضور لفيف من الشخصيات البارزة، منهم السفيرة نبيلة مكرم؛ رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والنائب أحمد أبو هشيمة؛ رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ.

ويأتي ذلك انطلاقا من إيمان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأهمية التعليم ودوره في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، معبرا عن آماله في أن يسهم من خلال هذه المبادرة في مساعدة الطلاب على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.