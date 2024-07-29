شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين و«تيك توك» يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الوعى الرقمى والثقافة الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الصحفيين المصرية وتيك توك – منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة عالميًا- عن توقيع بروتوكول تعاون بهدف تعزيز الوعي الرقمي والثقافة الإعلامية، بالإضافة إلى رفع التوعية حول اكتشاف المعلومات المضللة، وحماية الخصوصية عبر الانترنت.

وقع البروتوكول خالد البلشي، نقيب الصحفيين ورغدة العزب، مديرة العلاقات العامة لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في تيك توك، بحضور عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وممثلي منصة تيك توك. يهدف هذا التعاون إلى إقامة ورش عمل لأعضاء نقابة الصحفيين، لتقديم التدريب والأدوات اللازمة لتعزيز مهاراتهم في التعامل مع التكنولوجيا الرقمية والتحديات الإعلامية المعاصرة.

ويتضمن البروتوكول تنظيم ورش عمل وجلسات تدريبية حول كيفية التحقق من المعلومات المضللة وحماية الخصوصية عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تطوير مهارات إنتاج المحتوى الرقمي بطريقة آمنة وفعالة، وذلك في إطار التزام نقابة الصحفيين المصرية وتيك توك بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الرقمي والثقافة الإعلامية في المجتمع المصري. كما يتماشى مع استراتيجية نقابة الصحفيين في تقديم التدريب المستمر لأعضائها لمواكبة التغيرات في مجال العمل الإعلامي، لبناء معارف واسعة ومهارات متخصصة تساهم في دعم القدرات المهنية لتوصيل رسالة إعلامية واضحة للمتلقي.

من جانبه، رحب خالد البلشى، نقيب الصحفيين، بتوقيع البروتوكول، مؤكدًا أنه خطوة مهمة فى إدخال محتوى تدريبى متطور يلائم تطورات الصحافة، وأن اليوم هو بداية تفعيل البروتوكول فعليًا، وستكون هناك خطة تدريبية حول التعامل مع الصحافة الرقمية والذكاء الاصطناعى.

وشدد البلشى على ترحيبه بالتعاون مع منصة "تيك توك" فى هذا المجال، ودعا الصحفيين للاستفادة من الخطة التدريبية خلال الفترة القادمة.

ونفس السياق، صرحت رغدة العزب، مديرة العلاقات العامة لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في تيك توك "نحن في منصة تيك توك نحرص دائمًا على رفع الوعي حول الثقافة الرقمية. ونفخر بشراكتنا مع نقابة الصحفيين باعتبارها الجهة الرسمية التي تضم عددًا كبيرًا من أصحاب الرأي وصانعي المحتوى على الوسائل الإعلامية بمختلف أنواعها، وهو ما يمكننا من تدريب أكبر عدد من أعضائها على آليات السلامة الرقمية واكتشاف المحتوى الأصلي ومكافحة المعلومات المضللة، بما ينعكس بشكل إيجابي على أدائهم المهني ويعزز دورهم في تنوير المجتمع".

وفي إطار هذا التعاون، نظمت تيك توك ورش عمل حول السلامة الرقمية، والصحة النفسية، والمعلومات المضللة، والمحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي بحضور فريق تيك توك وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين وعدد من الصحفيين.

تضمنت ورش العمل جلستين رئيسيتين، حيث شملت الجلسة الأولى مقدمة عن تيك توك وشرح خصائص المنصة بما فيها من أدوات ووسائل حماية، وتوضيح كيفية إنشاء محتوى تعليمي ترفيهي، بما في ذلك المبادئ الأساسية للسلامة والآمان الرقمي و أفضل الممارسات لحماية المعلومات الشخصية والحفاظ على الخصوصية، علاوة على الأدوات التي توفرها المنصة للحفاظ على سلامة المستخدم.

أما الجلسة الثانية ركزت على معالجة المعلومات المضللة وفهم المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل معه. كما تناولت أدوات تحديد وكشف المعلومات المغلوطة، ودور مدققي الحقائق وعملية التحقق في المنصة. شملت الجلسة أيضاً دراسات حالة حول حوادث المعلومات الخاطئة واستراتيجيات الاستجابة المناسبة لها.

كما ناقشت كيفية فهم المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي وآثاره، بجانب عرض سياسات تيك توك فيما يتعلق بهذا النوع من المحتوى، وتم تسليط الضوء على المراعاة الأخلاقية ومستقبل الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى. وأخيرًا، استعرضت الجلسة التقنيات الفعالة لتدقيق الحقائق وكيفية استخدام أدوات التدقيق، مما يمكن المشاركين من تطوير مهاراتهم في الكشف عن المعلومات الكاذبة ومعالجتها بفعالية.

وتلتزم تيك توك بعقد شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات لدعم السلامة الرقمية، ومكافحة المعلومات المضللة، بجانب التوعية بالخصوصية وحماية البيانات، ودعم التعلم الرقمي وذلك بهدف توفير بيئة آمنة لمجتمعاتها عبر تطوير أدوات متقدمة للكشف عن المعلومات الكاذبة وتبني سياسات صارمة لحماية البيانات. كما تدعم المبادرات التعليمية لتعزيز المهارات الرقمية، وتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق أخلاقية ومسؤولة في صناعة المحتوى.

