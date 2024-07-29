اصابة 14 شخصا جراء انفجار في أكبر مصنع للكيماويات في ألمانيا

اعلنت مجلة "بيلد" "وقوع انفجار في مدينة لودفيغسهافن الألمانية، في BASF أكبر مصانع الكيماويات في البلاد، مما أدى إلى إصابة 14 شخصا".

وأوضحت شركة BASF في بيان صحفي مقتضب أن "انفجارا أعقبه حريق وقع في الجزء الجنوبي من المصنع في لودفيغسهافن" في حوالي الساعة 12 ظهرا، مضيفة أنه يجري تحقيق في سبب الحادث.

وفي وقت لاحق أفادت الشركة بأنه "تم إخماد الحريق وأنه أصيب 14 موظفا بجروح طفيفة وتم نقلهم إلى عيادة المصنع كإجراء احترازي"، لافتة الى أن "مركبات المراقبة البيئية اكتشفت مستويات مرتفعة قليلا من الهيدروكربونات" في المنطقة المجاورة"، مضيفة أنه "لا يوجد سبب للقلق وأنه لم يكن هناك خطر على الجمهور في أي وقت".