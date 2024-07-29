اشارت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في بيان، الى إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أضاف شروطا ومطالب جديدة إلى المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار.
وأوضحت أن المطالب الجديدة "فيها تراجع عمّا نقله الوسطاء على أنه ورقة إسرائيلية، والتي كانت جزءا من مشروع الرئيس الأميركي جو بايدن ولاحقا قرارا لمجلس الأمن الدولي".
وأضافت الحركة أن ذلك يظهر أن نتانياهو "عاد من جديد لاستراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب من الوصول إلى اتفاق".
كانت هذه تفاصيل خبر حماس عن مطالب نتانياهو الجديدة: عاد من جديد لاستراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب من الوصول إلى اتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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