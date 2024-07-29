حماس عن مطالب نتانياهو الجديدة: عاد من جديد لاستراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب من الوصول إلى اتفاق

اشارت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في بيان، الى إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أضاف شروطا ومطالب جديدة إلى المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار.

وأوضحت أن المطالب الجديدة "فيها تراجع عمّا نقله الوسطاء على أنه ورقة إسرائيلية، والتي كانت جزءا من مشروع الرئيس الأميركي جو بايدن ولاحقا قرارا لمجلس الأمن الدولي".

وأضافت الحركة أن ذلك يظهر أن نتانياهو "عاد من جديد لاستراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب من الوصول إلى اتفاق".