مكتب رئيس وزراء بريطانيا: ستارمر بحث مع أمير قطر الوضع بغزة وإسرائيل ودور الشركاء الدوليين بوضع نهاية للصراع

اعلن مكتب رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، انه "بحث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الوضع بغزة وإسرائيل، ودور الشركاء الدوليين في وضع نهاية للصراع".

وفي وقت سابقن أبلغ ستارمر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بضرورة اتخاذ "خطوات فورية نحو وقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل منذ نحو 10 أشهر على قطاع غزة".

واشار مكتب ستارمر في بيان، الى أن "رئيس الوزراء قال إنه يجب اتخاذ خطوات فورية نحو وقف إطلاق النار حتى يتسنى إطلاق سراح الرهائن ووصول المزيد من المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها".

وأضاف البيان أن ستارمر "كرر دعمه المستمر لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي".