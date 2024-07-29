واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي: المخاوف من احتمال خروج الأمر مع حزب الله عن السيطرة مرتفعة للغاية

افادت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول إسرائيلي، بأن "المخاوف من احتمال خروج الأمر مع حزب الله عن السيطرة مرتفعة للغاية". واشار المسؤول للصحيفة، الى أن "إسرائيل تواجه معضلة في الرد على هجوم مجدل شمس دون ترك خيار لحزب الله سوى التصعيد".

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