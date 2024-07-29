رئيس إيران باتصال بنظيره الفرنسي: إذا هاجم الكيان الصهيوني لبنان فسيرتكب خطأ كبيرا ستكون له عواقب وخيمة

أكد رئيس إيران مسعود بزشكيان في اتصال بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذا هاجم الكيان الصهيوني لبنان فسيرتكب خطأ كبيرا ستكون له عواقب وخيمة"، معبرا عن "قلقنا الشديد تجاه تصعيد التوترات جنوب لبنان ونحذر من تبعات أي عدوان عليه"، مشددا على اننا "لن ندخر جهدا لإنهاء حرب غزة واستقرار المنطقة ونأمل من الدول الأخرى تحمل مسؤولياتها".
في سياق منفصل، لفت الى "استعدادنا للتفاوض من أجل إلغاء العقوبات في إطار الاتفاق النووي".
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