"النشرة": قصف إسرائيلي على كفركلا وهورا وأطراف كفرحمام

ذكر مراسل "النشرة" في حاصبيا، أنّ "غارةً إسرائيليّةً استهدفت مزرعةً للدّواجن عند أطراف بلدة كفرحمام في العرقوب قضاء حاصبيا"، مشيرًا إلى "قصف إسرائيلي على بلدة كفركلا، وعلى منطقة هورا بين كفركلا وديرميماس".

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