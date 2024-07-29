انتخاب لبيبة البرخش رئيسة للمجلس البلدي في جون

انتخب المجلس البلدي في بلدة جون، في مكتب مركز قائمقامية الشوف مارلين قهوجي في بيت الدين، عضو المجلس البلدي لبيبة البرخش رئيسةً للمجلس البلدي في جون، وحسام شمس الدين نائبًا للرّئيس.

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