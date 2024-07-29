وفاة الخبير العسكريّ العميد امين حطيط

توفّي الخبير العسكريّ العميد امين حطيط، بعد إصابته بجلطة دماغية.

وعمل حطيط أستاذًا جامعيًا وباحثًا، بعد تقاعده من الخدمة في الجيش اللبنانيّ. نال عدة شهادات في التقنية العسكرية وتوَّجها بحصوله على دبلوم في الدراسات العليا العسكرية.

وكان قائد في الأكاديمية العسكرية. قاد ترسيم الحدود اللبنانية والتحقق من الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000.

حصل على شهادة بكالوريوس في الحقوق وشهادتي ماجستير، واحدة في القانون الخاص وأخرى في القانون العام، بعد ذلك نال شهادة الدكتوراه في الحقوق، وحصل على كل شهاداته من الجامعة اللبنانية.

كتب أكثر من 100 ورقة بحثية ومقالًا صحفيًا، وله أكثر من 600 مقالًا في الجرائد والمجلات اللبنانية والعربية والعالمية والتي تتنوع مواضيعها بين الدراسات العسكرية والقانون والسياسة والخطط الاستراتيجية والدراسات الاسلامية.

له الكثير من الإطلالات الإعلامية في التلفزيون والراديو، إضافةً إلى مشاركته في مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية.

حصل على العديد من شهادات التقدير والميداليات.

وكانت "النشرة"، على مدى السنوات الماضية، قد استفادت من خبرات العميد حطيط، الأمنية والعسكرية والسياسية، وهو كان متجاوباً دائماً.

"النشرة" تتقدم من أسرة الراحل بأحر التعازي والمواساة.