اشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض في حديث لـ "mtv"، الى ان "التغذية الكهربائية ستستمر وفق الوتيرة الحالية من التقنين، أي بمعدّل ساعتين في النهار بانتظار تحرير العراق لشحنة الفيول".

كانت هذه تفاصيل خبر فياض: التغذية الكهربائية ستستمر وفق الوتيرة الحالية من التقنين بانتظار تحرير العراق لشحنة الفيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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