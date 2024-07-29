التيار الوطني ثمن عاليًا بيان الأزهر الذي أدان المشاهد المسيئة للسيد المسيح في افتتاح دورة الألعاب الأولمبيَّة

ثمّن التيار الوطني الحر عاليًا بيان الأزهر الشريف الذي أدان المشاهد المسيئة للسيد المسيح في افتتاح دورة الألعاب الأولمبيَّة بباريس، واعتبر انه يندرج في سياق الموقف الثابت لهذه المرجعية الإسلاميّة الكبيرة لجهة احترام مشاعر المؤمنينَ بالأديان، وبالأخلاق والقِيَمِ الإنسانيَّة الرفيعة ورفض استغلالِ مثل هذه المناسبات العالميَّة لتطبيع الإساءة للأديان.

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