الطيران المسير الإسرائيلي اغار مستهدفاً سيارة في بلدة كونين ومعلومات عن سقوط اصابات

اغار الطيران المسير الإسرائيلي مستهدفاً سيارة في بلدة كونين، وعلى الفور توجهت سيارات الاسعاف والاطفاء الى المكان، واشارت المعلومات الى وقوع اصابات.

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