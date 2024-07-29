بو حبيب: التطبيق الكامل للقرار 1701 هو الحل الأمثل للأزمة بجنوب لبنان والضامن للاستقرار

أكد وزير خارجية لبنان في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، أن "التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701 هو الحل الأمثل للأزمة بجنوب لبنان والضامن للاستقرار".
في سياق منفصل، استقبل بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت، وتباحث معها في تطورات الأوضاع في الجنوب.
وشدد بو حبيب على "ضرورة ضبط النفس لتفادي حرب إقليمية ستكون تداعياتها كبيرة على المنطقة برمتها"، مجددا "تمسك لبنان بالتطبيق الكامل للقرار 1701 كونه الحل الأمثل للأزمة في جنوب لبنان".
من جهة ثانية، تلقى بو حبيب اتصالات من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.
كما تلقى اتصالات من وزراء خارجية دول: إيطاليا أنطونيو تاياني، المملكة المغربية ناصر بوريطة، جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي.
وتواصل إلكترونياً مع وزير خارجية هولندا كاسبار فيلدكامب، وتمحور البحث حول "سبل منع التصعيد في جنوب لبنان للحؤول دون تدهور الوضع والانزلاق إلى حرب إقليمية سيصعب احتواؤها".
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