الأردن تسجل أول حالة إصابة بحمى غرب النيل

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وزارة الصحة في الأردن، تسجيل أول حالة إصابة بحمى النيل الغربي عن طريق برنامج رصد الحميات في المناطق المختارة، حيث تم تشخيص الحالة في المختبرات المركزية لوزارة الصحة.

وقال الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية، للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، إن حالة الإصابة التي تم تسجيلها هي لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وهي بحالة صحية مستقرة وتتماثل للشفاء وتحت الإشراف الطبي.

وأشار الشبول إلى أن المناطق المختارة لبرنامج رصد الحميات هي لمناطق ذات تمثيل جغرافي، لافتا إلى أن المرض لا ينتقل من إنسان إلى إنسان وأنه غير مقلق للصحة العامة.

وأكد الشبول أن وزارة الصحة لديها برنامج رصد قوي ولديه القدرة على اكتشاف الحالات وتشخيصها مخبريا.

ما هو مرض حمى النيل الغربي؟

مرض حمى غرب النيل هو عدوى فيروسية تنتقل إلى البشر عبر لسعات البعوض المصاب. يُعتبر فيروس غرب النيل جزءًا من عائلة الفيروسات المصفرة (Flaviviridae) وينتشر بشكل رئيسي في المناطق المدارية والمعتدلة في العالم.

انتقال الفيروس

البعوض: يتم نقل الفيروس أساسًا بواسطة أنواع معينة من البعوض، مثل بعوض الكيولكس.

الطيور: الطيور هي الخزان الطبيعي للفيروس، حيث ينتقل الفيروس بينها وبين البعوض.

طرق أخرى نادرة: قد ينتقل الفيروس عن طريق نقل الدم، وزرع الأعضاء، ومن الأم إلى الجنين أثناء الحمل أو الرضاعة.

أعراض مرض حمى النيل الغربي

معظم الحالات: لا تظهر أعراض على نحو 80% من الأشخاص المصابين.

أعراض خفيفة: تظهر على حوالي 20% من المصابين أعراض خفيفة مثل الحمى، والصداع، وآلام الجسم، والغثيان، والتقيؤ، وأحيانًا تورم الغدد اللمفاوية أو طفح جلدي.

أعراض خطيرة: نحو 1% من الحالات يمكن أن تتطور إلى مرض خطير يشمل التهاب الدماغ أو التهاب السحايا، مما يسبب أعراضًا مثل الصداع الشديد، وارتفاع درجة الحرارة، وتصلب الرقبة، والارتباك، والارتعاش، والشلل، والغيبوبة.

تشخيص مرض حمى النيل الغربي

الفحوصات المخبرية: يمكن تشخيص الإصابة بفيروس غرب النيل عبر فحوصات الدم أو السائل الدماغي الشوكي للكشف عن الأجسام المضادة للفيروس أو الحمض النووي الفيروسي.

علاج مرض حمى النيل الغربي

لا يوجد علاج محدد: لا يوجد علاج خاص لفيروس غرب النيل. يركز العلاج على تخفيف الأعراض، ويتضمن الراحة، وشرب السوائل بكميات كافية، وتناول مسكنات الألم وخافضات الحرارة.

حالات خطيرة: تتطلب الحالات الخطيرة العلاج في المستشفى، وقد تتطلب دعمًا تنفسيًا وعناية طبية مركزة.