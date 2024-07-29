بعد اقتحام معسكر سديه تيمان.. حركة المجاهدين الفلسطينية تدين الانتهاكات ضد الأسرى

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية، الصمت الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان المعنية بقضايا الأسرى، تجاه جرائم العدو الصهيونية البشعة ضد الأسرى في سجون الاحتلال، بالتزامن مع اقتحم المتطرفون الصهاينة معسكر سديه تيمان.

وقالت حركة المجاهدين في بيانها: حادثة اقتحام سجن سديه تيمان الإجرامي يكشف مجدداً درجة اللاأدامية والحيوانية التي وصل لها الكيان الصهيوني وحكومته الفاشية حيث اقتحم المتطرفون الصهاينة واعضاء من "الكنسيت " معسكر سديه تيمان لحماية الجنود المجرمين من الاستجواب الصوري المزيف .

الجرائم البشعة وانتهاك الحرمات ضد أسرانا بما فيهم التي حدث في سجن سديه تيمان ضد أسرى قطاع غزة هي جرائم ممنهجة وموجهة من قبل حكومة العدو التي لا يخفي وزراؤها القتلة تأييدهم وتوجيهم لتلك الجرائم وصولا للقتل المتعمد .

ندعو لأوسع حملة شعبية لنصرة اسرانا البواسل وفضح ممارسات العدو البشعة بحقهم ، كما ندعو أحرار شعبنا لتصعيد العمل العسكري المقاوم تجاه مواقع ومغتصبات العدو فهو لا يفهم الا لغة القوة والحراب ..