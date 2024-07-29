الجهاد الإسلامي بفلسطين: اقتحام سجن سديه تيمان من مظاهر العنصرية لدى الكيان

ياسر رشاد - القاهرة - قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، محمد الحاج موسى، إن احتجاجات المستوطنين على مجرد توقيف جنود مشاركين في تعذيب الأسرى الفلسطينيين حتى الموت في سجن سديه تيمان في النقب المحتل، هي مظهر آخر من مظاهر العنصرية التي بني عليها الكيان الذي يزعم الغرب أنه واحة من الديمقراطية، وهو يمارس القتل والمجازر دون رادع ويشن الحروب على كل الجبهات.

وأضاف موسى: أن تصريحات الإرهابي بن غفير باعتبار هؤلاء المجرمين أبطالاً هي تحريض سافر على قتل الأسرى داخل المعتقلات، وندعو أهلنا في كل الأراضي الفلسطينية إلى النفير دفاعاً عن الأسرى في سجون الاحتلال، والرد على هذه الجرائم.

وطالب الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، جميع المؤسسات الدولية بالتحرك السريع لوضع حد لعمليات التعذيب الممنهج داخل المعتقلات، وملاحقة بن غفير وأمثاله بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الجنائي الدولي.

حركة المجاهدين الفلسطينية تدين الانتهاكات ضد الأسرى

وكانت أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية، الصمت الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان المعنية بقضايا الأسرى، تجاه جرائم العدو الصهيونية البشعة ضد الأسرى في سجون الاحتلال، بالتزامن مع اقتحم المتطرفون الصهاينة معسكر سديه تيمان.

وقالت حركة المجاهدين في بيانها: حادثة اقتحام سجن سديه تيمان الإجرامي يكشف مجدداً درجة اللاأدامية والحيوانية التي وصل لها الكيان الصهيوني وحكومته الفاشية حيث اقتحم المتطرفون الصهاينة واعضاء من "الكنسيت " معسكر سديه تيمان لحماية الجنود المجرمين من الاستجواب الصوري المزيف .

الجرائم البشعة وانتهاك الحرمات ضد أسرانا بما فيهم التي حدث في سجن سديه تيمان ضد أسرى قطاع غزة هي جرائم ممنهجة وموجهة من قبل حكومة العدو التي لا يخفي وزراؤها القتلة تأييدهم وتوجيهم لتلك الجرائم وصولا للقتل المتعمد .

ندعو لأوسع حملة شعبية لنصرة اسرانا البواسل وفضح ممارسات العدو البشعة بحقهم ، كما ندعو أحرار شعبنا لتصعيد العمل العسكري المقاوم تجاه مواقع ومغتصبات العدو فهو لا يفهم الا لغة القوة والحراب ..