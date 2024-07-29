الرئيس الإيراني يحذر من ضرب لبنان ويتحدث عن عواقب "وخيمة"

ياسر رشاد - القاهرة - حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الإثنين من عواقب الهجوم الإسرائيلي على لبنان، بعد توعد تل أبيب بالرد القوي ضد حزب الله على جراء الضربة الصاروخية التي اتهمت إسرائيل حزب الله اللبناني بتنفيذها في الجولان المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن الرئيس مسعود بزشكيان أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي بأن أي هجوم إسرائيلي محتمل على لبنان سيكون له عواقب وخيمة.

هجوم صاروخي من لبنان

ويأتي هذا التحذير بينما تدرس إسرائيل ردا على حزب الله المدعوم من إيران على هجوم صاروخي من لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع أدى إلى مقتل 12 شابا في مرتفعات الجولان المحتلة.

واتهمت إسرائيل السبت حزب الله بالوقوف خلف الضربة الصاروخية التي طالت بلدة مجدل شمس الدرزية في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وزاد الهجوم مرة أخرى من المخاوف بشأن صراع إقليمي أوسع نطاقا، حتى مع نفى حزب الله، أن يكون له أي "علاقة" بالهجوم.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل الهجمات الصاروخية بالتوازي مع حرب غزة، فيما يمثل أسوأ صراع عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ عام 2006.

ويشكل حزب الله وحركة حماس جزءا من مجموعة من الفصائل المتحالفة مع إيران في المنطقة، التي تطلق على نفسها اسم "محور المقاومة".