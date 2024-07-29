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وزير التعليم: عدم فرض آلية بعينها على أي إدارة تعليمية - (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

واصل الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماعاته الدورية مع قيادات التربية والتعليم بمديريات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ في إطار المتابعة المستمرة لمختلف الآليات والحلول والمقترحات التي يمكن تنفيذها لمواجهة الكثافات الطلابية وعجز المعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وشهدت اللقاءات نقاشات مطولة حول مستجدات أفضل الآليات المناسبة للتطبيق وفقا لطبيعة كل إدارة تعليمية بالمديريات الثلاثة والتي تتناسب أيضا مع المعلمين والطلاب.

وخلال اللقاءات، أكد الوزير حرصه على عدم فرض آلية بعينها على أي ادارة تعليمية، مطالبا بوضع خطط نهائية دقيقة ومدروسة بعناية لكل إدارة تعليمية بالمديريات الثلاثة تمهيدا لمراجعتها وتطبيقها مع بداية العام الدراسي المقبل.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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