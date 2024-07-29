المشدد لـ 4 متهمين في إعادة محاكمتهم بأحداث "فض اعتصام النهضة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، بـالسجن المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين والمشدد 3 سنوات لـ متهم واحد في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث فض اعتصام النهضة.

وأحالت النيابة المتهمين للجنايات بتهمة التجمهر لتكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.