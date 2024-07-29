عضو بمجلس الشيوخ: مبادرة "إيد واحدة" تعزز التنمية المستدامة

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أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بمبادرة "إيد واحدة" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل إنجازاً مهماً يعكس التزام الدولة العميق بدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار أبو النصر، إلى أن المبادرة التي تستهدف تقديم الدعم لنحو مليون ونصف أسرة، تعد تجسيداً حقيقياً لروح التضامن الوطني، حيث تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، مؤكدا على أن المبادرة تأتي في وقت حاسم، حيث تلبي احتياجات الأسر الأشد ضعفاً وتقدم حلولاً عملية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني يعزز نموذجاً فريداً في تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، ويعكس التزاماً حقيقياً لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددا على أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان تحقيق تأثير ملموس على المستوى الوطني.

وأضاف أن المبادرة تقدم نموذجاً يحتذى في تصميم وتنفيذ برامج الدعم الاجتماعي، حيث تجمع بين تقديم المساعدات العينية والنقدية، وتوفير خدمات صحية وتعليمية متنوعة، مما يعزز من قدرتها على تحقيق تغييرات إيجابية وشاملة في حياة المستفيدين.

وأشار إلى أن حزب حماة الوطن يؤكد على دعمه الكامل لمبادرات التنمية الاجتماعية التي تسهم في تعزيز قدرات الفئات الأكثر احتياجاً، ولفت إلى أهمية استمرار مثل هذه المبادرات لضمان تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة تعزز من رفاهية المجتمع وتحقق الأهداف التنموية الوطنية.



