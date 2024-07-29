شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحاد: زيارة "بن زايد" لمصر تحمل دلالات مهمة على المستوى الاقتصادى والسياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مصر، تعمق من العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات، والتي تأخذ منحنى تصاعديًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، إذ مثلت تلك الفترة أزهى مراحل العلاقات التاريخية بين الجانبين.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، الإثنين، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مصر، تحمل أهمية بالغة على مستوى دلالاتها وتوقيتها، فهي تأتي حاملة تطلعات جديدة نحو تعاون مصري – إماراتي على المستوى الاقتصادي، والتي تأتي استكمالًا للمشروعات الاقتصادية الضخمة التي تم تدشينها في الآونة الأخيرة مثل مشروع الرأس الحكمة الذي جسد الشراكة بين البلدين

وأوضح رئيس حزب الاتحاد، أنه من المحتمل أن تنعش تلك الزيارة التي يقوم بها رئيس دولة الإمارات إلى مصر التعاون بين الجانبين على متسوى المشروعات الاستثمارية، وتعزيز الاستثمار الإمارات في مصر.

ونوه المستشار رضا صقر باستهلال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زيارته لمصر بمدينة العلمين الجديدة، والتي تعكس مدى رقي وروعة تلك المدينة السياحية ذات الطراز العالمي، بما يظهرها كونها مؤهلة لتكون قبلة للعالم كله.

ولفت رئيس حزب الاتحاد إلى أن زيارة "ان زايد" تأتي في توقيت تمر به المنطقة بصراعات متصاعدة، والتي مثلت جبهة لبنان آخر مظاهرها المأساوية، مشددًا على أن توحيد الرؤية المصرية – الإماراتية لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الجبهات العربية، يساعد في التوصل إلى حل وتقوية الجبهة العربية وهو ما نأمله بعيدًا عن التشتت.