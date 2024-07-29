ميقاتي تلقى اتصالا من وزير الخارجية المصري: الحل يجب ان يقوم على قاعدة التطبيق الكامل للقرار 1701

تلقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتصالا من وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي جرى خلاله عرض الوضع في لبنان في ضوء التهديدات الاسرائيلية الاخيرة والعدوان المستمر على جنوب لبنان.
وفي خلال الاتصال، شدد رئيس الحكومة على ان الحل يجب ان يقوم على قاعدة التطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701.
بدوره عبّر الوزير المصري عن تضامن بلاده مع لبنان، ووقوفها الى جانبه ورفض اي اعتداء يطاله . وشدد على "ان هدا الموقف تم ابلاغه الى جميع المعنيين،مع التشديد على ان الحل السياسي هو وحده كفيل بانهاء الازمات والحروب".
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