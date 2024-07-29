الطيران المسير الاسرائيلي اغار مستهدفا بلدة كفررمان قضاء النبطية وسقوط اصابات

اغار الطيران المسير الاسرائيلي مستهدفا دراجة نارية على طريق عام كفررمان - التابلاين بصاروخ موجه، وقد اصيب 3 اشخاص لبناني وسوريان في الغارة، حيث اصيب السائق بجروح، وصودف مرور سيارة "تويوتا" في داخلها سوريان، اصيبا بجروح مختلفة وعملت فرق الاسعاف على نقلهم الى مستشفيات المنطقة.

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