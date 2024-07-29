انتهاء عمليات الاطفاء والتبريد في الأحراج الممتدة بين بلدات قبعيت وحبشيت وبزال واستمرار عمليات المراقبة

بعد أربعة أيام من مواصلة عمليات الاطفاء طيلة ساعات الليل والنهار تمكن عناصر الدفاع المدني بمؤازرة طوافات القوات الجوية في الجيش اللبناني والجمعيات الأهلية في عكار، في تمام الساعة 4:15 من بعد ظهر اليوم من إنهاء عمليات الإطفاء والتبريد في الأحراج الممتدة بين بلدات قبعيت وحبشيت وبزال بقضاء عكار.

واشار الدفاع المدني الى أن "صعوبات جمة واجهها العناصر خلال تنفيذ عمليات الاطفاء خاصة خلال ساعات ليل أمس حيث كادت النار أن تلامس المنازل في حبشيت إلا أن الجهود الجبارة لتبريد المساحات الخضراء المحيطة بالوحدات السكنية نجحت في حمايتها من المخاطر التي كانت تتهددها. وبالرغم من ضيق الطرق التي تحول دون عبور آليات الإطفاء، وشدة الانحدارات لم يعجز العناصر عن تلبية نداء الواجب فاستعانوا بالمخابط اليدوية للقضاء على النار. وقد تأكدوا من تبريد البؤر التي كانت لا تزال تصدر الدخان للتحقق من عدم تجدد النيران".

ولفت الى أن "هذا الحريق يعتبر الاعنف فلم تشهد منطقة عكار مثله منذ سنوات، نظرا لاتساع رقعة المساحات المحترقة(الخسائر تقارب الت30 هكتار من المساحات الخضراء)، ولا شك أن قواة الهواء وانتشار بقايا الأوراق والأغصان اليابسة شكلا الدافع الأساسي لبلوغ الحريق هذا المستوى من الضخامة. وستستمر عمليات المراقبة للحؤول دون فرضية اندلاع النيران من جديد لأي سبب كان".