اعلن الجيش الإسرائيلي إنه فتح تحقيقا في انتهاكات مشتبه بها بحق معتقل فلسطيني بمعسكر للسجناء الذين ألقي القبض عليهم خلال حرب غزة، الأمر الذي أثار انتقادات من جانب محتجين وسياسيين يمينيين.
وأوضح الجيش الاسرائيلي أن المدعية العامة أمرت بإجراء التحقيق "في أعقاب الاشتباه في تعرض أحد المعتقلين لانتهاكات جسيمة"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الشرطة العسكرية وصلت إلى معسكر سدي تيمان حيث يشتبه في أن 10 من جنود الاحتياط أساؤوا معاملة سجين من وحدة قتالية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".
وذكرت جماعات حقوقية، ومنها جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، إن المعتقلين يتعرضون لانتهاكات جسيمة في معسكر الاحتجاز، وهو قاعدة عسكرية سابقة في صحراء النقب أعلنت إسرائيل أنها ستغلقها تدريجيا.
وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق أنه يحقق في اتهامات بوقوع انتهاكات.
وعندما وصلت الشرطة العسكرية إلى المعسكر، كان عدد من المتظاهرين المدنيين، ومنهم أعضاء في الكنيست من اليمين المتطرف، يتجمعون خارج المنشأة ونددوا بالتحقيق مع الجنود الذين قالوا إنهم كانوا يؤدون واجبهم. وحاول بعضهم اقتحام القاعدة.
واستنكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت محاولة اقتحام المعسكر.
وندد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بالاحتجاجات، ودافع عن التحقيق الذي قال إنه يصون شرف الجيش الإسرائيلي. واوضح هاليفي في بيان له عن محاولة اقتحام المعسكر "نحن في خضم حرب، وتصرفات من هذا النوع تعرض أمن الدولة للخطر... إن هذه التحقيقات على وجه التحديد هي التي تحمي جنودنا في إسرائيل والعالم وتحافظ على قيم جيش الإسرائيلي".
ونشر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهو زعيم بارز في الكتلة القومية الدينية في حكومة نتانياهو ومنتقد دائم لقيادة الجيش، مقطعا مصورا على منصة إكس قال فيه إن الجنود يجب أن يعاملوا كأبطال وليس كمجرمين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: نحقق في اتهامات بتعرض معتقل فلسطيني لانتهاكات بمعسكر للمحتجزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.