تسع دول أميركية لاتينية طلبت مراجعة كاملة لنتائج انتخابات فنزويلا

دعت تسع دول أميركية لاتينية إلى "مراجعة كاملة لنتائج انتخابات فنزويلا"، بعد إعلان الرئيس نيكولاي مادورو فوزه بولاية ثالثة. وفي بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأرجنتينية، طلبت الأرجنتين وكوستاريكا والإكوادور وغواتيمالا وبنما وباراغواي والبيرو وجمهورية الدومينيكان وأورغواي "مراجعة كاملة للنتائج بحضور مراقبين مستقلين".

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