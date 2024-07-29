"هآرتس" عن مصادر: بريطانيا تدرس الإعلان خلال الأيام المقبلة عن وقف صادرات دفاعية إلى إسرائيل

افادت صحيفة "هآرتس" عن مصادر، بأن "بريطانيا تدرس الإعلان خلال الأيام المقبلة عن وقف صادرات دفاعية إلى إسرائيل".

يأتي هذا في إطار الخطوات التي تتخذها حكومة حزب العمل الجديدة في بريطانيا، برئاسة كير ستارمر، حيث أعلنت خلال الأيام الأخيرة أنها ستعود إلى تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة لوكالة (الأونروا)، كما قامت بسحب تحفظاتها التي سعت إلى منع إصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير جيشه، يوآف غالانت.

والجمعة الماضية، قررت بريطانيا سحب تحفظها على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتانياهو وغالانت.