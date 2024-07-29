حزب الله يستهدف موقع حدب يارين والعباد ‏وتجهيزاته التجسسية بالأسلحة المناسبة

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله موقع حدب يارين، وموقع العباد وتجهيزاته التجسسية بالأسلحة المناسبة وأصابوها بشكل مباشر مما أدى لتدميرها .
وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي إطار الرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:30 من بعد ظهر يوم الإثنين 29-07-2024، موقع العباد ودشمه وتجهيزاته التجسسية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدمير التجهيزات المستهدفة.
كما تم استهداف التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوها بشكل مباشر مما أدى لتدميرها.