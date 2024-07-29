حزب الله يستهدف موقع حدب يارين والعباد ‏وتجهيزاته التجسسية بالأسلحة المناسبة

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله موقع حدب يارين، وموقع العباد ‏وتجهيزاته التجسسية بالأسلحة المناسبة وأصابوها بشكل مباشر مما أدى لتدميرها .

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وفي إطار الرد ‏على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 05:30 من بعد ظهر ‌‏يوم الإثنين 29-07-2024، موقع العباد ودشمه ‏وتجهيزاته التجسسية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدمير التجهيزات ‏المستهدفة.‏

كما تم استهداف التجهيزات التجسسية في ‏موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوها بشكل مباشر مما أدى لتدميرها.‏