معلومات جديدة تكشفها التحقيقات حول مطلق النار على ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤول في مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي)، الاثنين، إن الشرطة رصدت الشاب الذي حاول اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب قبل أكثر من ساعة من إطلاقه النار يوم 13 يوليو.

وقال المسؤول إن ضابط شرطة محليا رصد مطلق النار قبل نحو ساعة من حديث ترامب في ذلك اليوم، والتقط صورة.

وقال كيفن روجيك، الضابط الخاص المسؤول عن المكتب في بيتسبرغ خلال إفادة صحفية، إن ترامب وافق على حضور مقابلة "ستكون متسقة مع أي مقابلة نجريها مع الضحايا" مضيف: "نريد أن نعرف وجهة نظره".

دافع توماس كروكس

وقال مسؤولون بالمكتب خلال الإفادة، الاثنين، إنهم لم يحددوا بعد دافع توماس كروكس البالغ من العمر 20 عاما والذي قُتل برصاص أحد ضباط الخدمة السرية بعد أن أطلق النار صوب ترامب.

لكنهم قالوا إنه أجرى عمليات بحث عبر الإنترنت عن حوادث إطلاق نار جماعي سابقة، وعن أجهزة متفجرة بدائية الصنع ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي في مايو.

اكتشفنا بعض المتفجرات في سيارة ومسكن مطلق النار على ترامب

أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن مطلق النار على ترامب استخدم مروحية لمسح المنطقة حول المكان الذي شهد التجمع الانتخابي قبل انطلاقه بساعتين، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وتابع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، “اكتشفنا بعض المتفجرات في سيارة ومسكن مطلق النار”.

ترامب يعتزم عدم المشاركة في أماكن مفتوحة بعد محاولة اغتياله

وفي إطار آخر، أفادت شبكة NBC نقلاً عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح المحتمل دونالد ترامب يعتزم عدم المشاركة في أي تجمعات أو فعاليات تُقام في أماكن مفتوحة، وذلك عقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها مؤخراً.

وأكد المصدران أن ترامب اتخذ هذا القرار كإجراء احترازي للحفاظ على سلامته وأمنه الشخصي. وأوضحا أن الفريق الأمني لترامب يعمل على تعديل جدوله الزمني لضمان أن تكون جميع التجمعات والفعاليات المستقبلية في أماكن مغلقة ومحكمة الحماية.

وأشار المصدران إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب تحذيرات من الأجهزة الأمنية بشأن احتمالية تكرار محاولات الاستهداف، مما دفع ترامب إلى اتخاذ تدابير إضافية للحفاظ على سلامته وسلامة الحضور.

وأثار القرار ردود فعل متباينة بين مؤيدي ترامب، حيث أعرب البعض عن قلقهم من تقييد حركة الرئيس السابق، بينما أبدى آخرون تفهمهم لهذه الإجراءات في ظل التهديدات الأمنية المتزايدة.

