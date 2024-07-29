افادت مصادر حزب الله لـ"mtv"، بأن "الحزب سيتعاطى مع أي اعتداء إسرائيلي ممكن أن يحصل على أنه عدواناً وليس رداً وسيتصرف على هذا الأساس"، مشيرة الى أن "الحزب لم يتبلغ من أي جهة مفاوِضة أنه سيتم تحييد بيروت أو الضاحية عن أي رد إسرائيلي ويتوقع استهداف مواقع أكثر عمقاً وأهدافاً معينة".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر حزب الله لـ"mtv": الحزب سيتعاطى مع أي اعتداء إسرائيلي على أنه عدواناً وليس رداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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