افادت اوساط حكومية لـ"الجديد"، بأن "رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وخلافاً لكل الشائعات لم يتبلغ بموعد الضربة الاسرائيلية على لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر اوساط حكومية لـ"الجديد": ميقاتي وخلافاً لكل الشائعات لم يتبلغ بموعد الضربة الاسرائيلية على لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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