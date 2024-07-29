جريج في زحلة اثر خلاف عائلي على ميراث تطور إلى إطلاق نار

تطور خلاف عائلي على الميراث بين شخصين في زحلة - حي مار مخايل، إلى إطلاق نار، حيث اطلق ط..ت النار على ابن شقيقه ج. ت واصابه ب 3 طلقات في يده وخصره وظهره ونقل إلى مستشفى "خوري" للمعالجة ، فيما فر مطلق النار إلى جهة مجهولة. وفتحت القوى الأمنية تحقيقا في الحادث.

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